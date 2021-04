Covid: Gelmini, ‘immunità gregge tra agosto e settembre, no errori ora’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Le riaperture decise dal governo “ci consentono di guardare al futuro con ottimismo cauto, ma non è il momento del liberi tutti”, saranno “graduali e in sicurezza, non possiamo permetterci errori ora”. Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ospite de ‘Il caffé della domenica’ su Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Le riaperture decise dal governo “ci consentono di guardare al futuro con ottimismo cauto, ma non è il momento del liberi tutti”, saranno “graduali e in sicurezza, non possiamo permetterciora”. Lo dice la ministra per gli Affari regionali Maria Stellaospite de ‘Il caffé della domenica’ su Radio24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

