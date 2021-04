Corona virus: morto 56enne professore di Taranto Decesso nell'ospedale di Manduria (Di domenica 18 aprile 2021) Prima somministrazione del vaccino il 3 marzo per il docente 56enne. nelle settimane successive è rimasto contagiato dal Corona virus. Ricoverato alla vigilia di Pasqua, nelle scorse ore è morto a Manduria in ospedale Luigi Russo. Era insegnante al “Galileo Ferraris-Quinto Ennio” di Taranto nonché consigliere locale Fmpi (federazione medie piccole imprese) e tesoriere di Assonautica Taranto. Scrive Marco Dalbosco, dirigente “Galileo Ferraris”: Oggi devo scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte, insidiato ormai da due settimane dal COVID, combattendo da par suo con tanta forza, è morto presso l’ospedale di Manduria il nostro docente, collega, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 aprile 2021) Prima somministrazione del vaccino il 3 marzo per il docentee settimane successive è rimasto contagiato dal. Ricoverato alla vigilia di Pasqua,e scorse ore èinLuigi Russo. Era insegnante al “Galileo Ferraris-Quinto Ennio” dinonché consigliere locale Fmpi (federazione medie piccole imprese) e tesoriere di Assonautica. Scrive Marco Dalbosco, dirigente “Galileo Ferraris”: Oggi devo scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte, insidiato ormai da due settimane dal COVID, combattendo da par suo con tanta forza, èpresso l’diil nostro docente, collega, ...

