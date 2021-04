Coprifuoco Italia, Salvini in pressing: “Lo cancelleremo” (Di domenica 18 aprile 2021) Sul Coprifuoco e le riaperture dei ristoranti anche al chiuso Matteo Salvini va in pressing. Il leader della Lega chiede un ulteriore passo al premier Mario Draghi, dopo l’annuncio sulle riaperture nel paese a partire dal 26 aprile. “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto entro aprile. Fatto. Prossimi obiettivi: anticipare riaperture al chiuso e cancellare il Coprifuoco delle 22. Avanti, non si molla”, ha scritto il leader della Lega sui suoi canali social. Salvini è tornato sull’argomento anche dopo il rinvio a giudizio nel caso Open Arms. “Proviamo ad andare a eliminare il Coprifuoco, ora mi occupo di cancellare il Coprifuoco”, ha ribadito lasciando l’aula bunker di Palermo. Quella di Salvini non è l’unica ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Sule le riaperture dei ristoranti anche al chiuso Matteova in. Il leader della Lega chiede un ulteriore passo al premier Mario Draghi, dopo l’annuncio sulle riaperture nel paese a partire dal 26 aprile. “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto entro aprile. Fatto. Prossimi obiettivi: anticipare riaperture al chiuso e cancellare ildelle 22. Avanti, non si molla”, ha scritto il leader della Lega sui suoi canali social.è tornato sull’argomento anche dopo il rinvio a giudizio nel caso Open Arms. “Proviamo ad andare a eliminare il, ora mi occupo di cancellare il”, ha ribadito lasciando l’aula bunker di Palermo. Quella dinon è l’unica ...

