Al GP del Portogallo in Moto3 vince Acosta davanti a Foggia

Advertising

SkySportMotoGP : GP del Portogallo, Quartararo: 'Bagnaia meritava la pole'. VIDEO ?? @motogp #SkyMotori #PortugueseGP #SkyMotoGP… - MalinParmato7 : RT @SkyRacingTeam: ? Sale il rombo dei motori e inizia il Gran Premio del Portogallo della #MotoGP! ?? @Luca_Marini_97 all’attacco sin dai p… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: CI SIAMO: LIVE IL GP DEL PORTOGALLO? ?? Diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #S… - SkyRacingTeam : ? Sale il rombo dei motori e inizia il Gran Premio del Portogallo della #MotoGP! ?? @Luca_Marini_97 all’attacco sin… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: CI SIAMO: LIVE IL GP DEL PORTOGALLO? ?? Diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #S… -

Ultime Notizie dalla rete : del Portogallo

Barbadillo

Il sedicenne con la sua Ktm ha confezionato la vittoria nelle ultime curveGran Premio, infilando Dennis Foggia (Honda) a poche curve dal traguardo. Completa il podio Andrea Migno (...Terzo posto per un altro italiano, Andrea Migno PORTIMAO () - Pedro Acosta vince il GPdi Moto3 sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo della Ktm vince in volata su Dennis Foggia (Honda), terzo posto per l'altro italiano Andrea Migno, sempre su Honda. Il classe 2004 ...Oggi, domenica 18 aprile, andrà in scena sul tracciato di Portimao il terzo appuntamento del Motomondiale 2021. Nelle tre classi lo spettacolo non mancherà, viste le difficoltà che offre la pista in P ...Pedro Acosta conquista il Gp del Portogallo in volata su Foggia. Pedro Acosta continua a dare spettacolo in Moto3: dopo la vittoria nel Gp di Doha il sedicenne spagnolo si è ripetuto conquistando anch ...