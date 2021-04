Yoga, come vivere a lungo (con un corpo perfetto) (Di sabato 17 aprile 2021) Lo Yoga, se approcciato con consapevolezza, può essere la risposta all'aumento di ansia, paura e tensione dovute alla pandemia, che ha richiesto a tutti dosi concentrate di adattamento. Situazioni protratte di disagio rischiano di riflettersi negativamente sull’organismo, dal sistema endocrino a quello immunitario. «Lo Yoga agisce in modo efficace sul sistema nervoso e sullo stress, padre di tutte le malattie: dalla mancanza di desiderio sessuale all’incontinenza», spiega Antonio Nuzzo, docente del Centro Studi Yoga Roma ed ex presidente della Federazione Italiana Yoga. «Stiamo parlando di una pratica che ha effetti sul corpo nel suo insieme e che trova il suo asse nel processo yogico fondamentale: il respiro. La respirazione produce infatti azioni profonde sulle ossa e sulla colonna vertebrale, parte ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Lo, se approcciato con consapevolezza, può essere la risposta all'aumento di ansia, paura e tensione dovute alla pandemia, che ha richiesto a tutti dosi concentrate di adattamento. Situazioni protratte di disagio rischiano di riflettersi negativamente sull’organismo, dal sistema endocrino a quello immunitario. «Loagisce in modo efficace sul sistema nervoso e sullo stress, padre di tutte le malattie: dalla mancanza di desiderio sessuale all’incontinenza», spiega Antonio Nuzzo, docente del Centro StudiRoma ed ex presidente della Federazione Italiana. «Stiamo parlando di una pratica che ha effetti sulnel suo insieme e che trova il suo asse nel processo yogico fondamentale: il respiro. La respirazione produce infatti azioni profonde sulle ossa e sulla colonna vertebrale, parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Yoga come Nicolas Maupas: "La bestia nel mio cuore" Attività tipo yoga o meditazione? "No. Per anni ho fatto nuoto, ora preferisco andare in bici o a ... Popolare come Vittorio in Nudes ? "Al liceo sì, sono esploso di vitalità. Alle medie faticavo a ...

6 dritte per farsi una palestra incasa ... panche e bilancieri, mentre per chi vuole praticare fitness o yoga sarà sufficiente una superficie ... evitando danni alle articolazioni e svolgendo in sicurezza esercizi come salto alla corda o squat. ...

Yoga per accogliere il cambiamento La nostra vita è in costante mutamento e, mentre alcuni cambiamenti avvengono quasi senza rendercene conto, altre circostanze o situazioni risultano più difficili da accogliere ed affrontare. Accoglie ...

Yoga, il campione italiano è Dainele, 37enne di Azzano AZZANO - È diventato Campione italiano di Ginnastica yoga 2021. L'azzanese Daniele Mascherin, 37 anni, insegnante dell'Asd Yoga Mala e massaggiatore sportivo è stato premiato alla Spring edition 2021 ...

