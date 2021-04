Volley femminile, Finale Scudetto: Conegliano batte Novara in una leggendaria gara-1. Paola Egonu 47 punti, è record! (Di sabato 17 aprile 2021) Abbiamo assistito alla partita più bella dell’intera stagione di Volley femminile e, probabilmente, a uno degli incontri più avvincenti dell’ultimo decennio, quantomeno tra quelli con qualcosa di estremamente importante in palio. Conegliano ha sconfitto Novara per 3-2 (23-25; 40-38; 26-24; 23-25; 15-9) nella gara-1 della Finale Scudetto e ha conquistato il primo punto nella serie che assegna il tricolore. Le ultime Campionesse d’Italia hanno messo in tasca mezzo tricolore, servirà soltanto un’altra vittoria per festeggiare il terzo Scudetto consecutivo e potranno già esultare martedì sera se riusciranno a espugnare il PalaIgor. Questa sera, però, la corazzata veneta, grandissima favorita della vigilia, ha rischiato di crollare tra le mura amiche del ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Abbiamo assistito alla partita più bella dell’intera stagione die, probabilmente, a uno degli incontri più avvincenti dell’ultimo decennio, quantomeno tra quelli con qualcosa di estremamente importante in palio.ha sconfittoper 3-2 (23-25; 40-38; 26-24; 23-25; 15-9) nella-1 dellae ha conquistato il primo punto nella serie che assegna il tricolore. Le ultime Campionesse d’Italia hanno messo in tasca mezzo tricolore, servirà soltanto un’altra vittoria per festeggiare il terzoconsecutivo e potranno già esultare martedì sera se riusciranno a espugnare il PalaIgor. Questa sera, però, la corazzata veneta, grandissima favorita della vigilia, ha rischiato di crollare tra le mura amiche del ...

