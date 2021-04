Twitter Down, problemi con i server: cosa sta accadendo (Di sabato 17 aprile 2021) Nella giornata di oggi 17 aprile si registra un al social network. Twitter DownIl noto social media network fondato da Jack Dorsey, Twitter, per tutta la giornata di oggi, con particolare riferimento al pomeriggio, sta continuando a dare problemi ai propri utenti. Il feed non si carica e per questo gli utenti non riescono accedere alla piattaforma. Soprattutto chi prova a fare un nuovo accesso si ritrova con un messaggio di errore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dazn Down, un mese gratis agli abbonati: come richiederlo Decine di migliaia le segnalazioni e Twitter è stata costretta a scusarsi con una nota ufficiale: “Alcuni di voi potrebbero non caricare i tweet. Stiamo lavorando per risolvere un problema e riportarvi sulla timeline”. Il disagio riguarda non solo il ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) Nella giornata di oggi 17 aprile si registra un al social network.Il noto social media network fondato da Jack Dorsey,, per tutta la giornata di oggi, con particolare riferimento al pomeriggio, sta continuando a dareai propri utenti. Il feed non si carica e per questo gli utenti non riescono accedere alla piattaforma. Soprattutto chi prova a fare un nuovo accesso si ritrova con un messaggio di errore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dazn, un mese gratis agli abbonati: come richiederlo Decine di migliaia le segnalazioni eè stata costretta a scusarsi con una nota ufficiale: “Alcuni di voi potrebbero non caricare i tweet. Stiamo lavorando per risolvere un problema e riportarvi sulla timeline”. Il disagio riguarda non solo il ...

