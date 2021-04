Suv e crossover - I modelli di piccole dimensioni in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 17 aprile 2021) Per le Suv e lenon sembra esserci crisi. E ipiù piccoli, molto richiesti in Paesi come il nostro, stanno addirittura rubando clienti alle più economiche utilitarie, che fino a qualche anno fa, almeno per noi italiani, erano molto in voga. Proprio ai veicoli a ruote alte dei segmenti A e B dedichiamo la nostra nuova galleria d'immagini, dove potrete trovare una trentina di proposte tra vetture già ine novità in arrivo nel prossimo futuro. Offerta in crescita. Se l'offerta di questivi sembra già ricca, non lo è comunque abbastanza da considerare il settore ormai saturo: il gruppo Stellantis, per esempio, dovrebbero lanciare tra il 2022 e il 2023 delle nuove B-Suv, piùrispetto a quelle già a listino, tra cui una "baby" Renegade e un veicolo del Biscione più ...