Sospensione mutuo prima casa nel dl Sostegni bis? Ecco a chi spetterebbe e con quali requisiti (Di sabato 17 aprile 2021) Tra le tante agevolazioni inserite all'interno del testo del decreto Sostegni bis, potrebbe esserci la possibilità di una moratoria dei mutui relativi alla prima casa. Questa, però, sarà un'agevolazione, probabilmente, riservata soltanto alle famiglie e ai titolari di partita IVA. Il governo starebbe valutando la possibilità di introdurre una misura che prevede, per l'appunto, la Sospensione dei pagamenti dei mutui della prima casa. Uno dei tanti piani, attualmente, ancora allo studio per il prossimo dl Sostegni, per dare un aiuto in più agli italiani che, a causa della pandemia, si ritrovano in serie difficoltà economiche. In realtà, tale agevolazione era già stata precedentemente introdotta dal decreto Cura Italia e dal decreto Liquidità.

