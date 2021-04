Ristori | locali e aperture E ora che si fa? Parla la dg di Cigierre Temakinho

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Aiuto. La valanga non è ancora scesa a valle. Ma già si avverte l’eco di un rimbombo che non promette nulla di buono. “Muoviamoci subito, altrimenti chissà…” ammonisce Stefania Criveller, che per mestiere fa il direttore generale della, dinamica realtà della ristorazione cui fa capo una rete di 300 e più ristoranti di proprietà e in franchising disseminati nella Penisola, ma anche in Francia, Svizzera, Austria e Germania. Una multinazionale tascabile del gusto, specializzata nella cucina a tema: Old Wild West, America Graffiti, Shi’s, Wienen Haus, Pizzikotto e, il connubio tra sushi e inventiva brasiliana, importato in Italia da Marco di Giusto, friulano, classe 1965, che in meno di vent’anni ha creato un gruppo da oltre 350 esercizi in tutta Europa, in proprietà o in franchising, messo a dura dalla pandemia. Ma anche dalla ...