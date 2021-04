Riaperture e spostamenti, arriva il Pass: ecco cosa permette di fare (Di sabato 17 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha anticipato in conferenza stampa l’arrivo di un Pass che permetterà spostamenti senza limitazioni in tutta Italia e la partecipazione a determinati eventi. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesLa ripartenza dell’Italia è ormai avviata: il governo Draghi è al lavoro per definire il nuovo decreto Covid che reintrodurrà nelle Regioni la zona gialla dopo mesi di assenza e consentirà la riapertura graduale di ristoranti, teatri, cinema, palestre, piscine e tutte le altre attività colpite dalle restrizioni e dalla crisi economica. Tra le novità del decreto, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri tra lunedì 19 e mercoledì 21 aprile, c’è quella relativa al Pass, una sorta di “lasciaPassare” che restituirà la facoltà di ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha anticipato in conferenza stampa l’arrivo di uncheràsenza limitazioni in tutta Italia e la partecipazione a determinati eventi. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesLa ripartenza dell’Italia è ormai avviata: il governo Draghi è al lavoro per definire il nuovo decreto Covid che reintrodurrà nelle Regioni la zona gialla dopo mesi di assenza e consentirà la riapertura graduale di ristoranti, teatri, cinema, palestre, piscine e tutte le altre attività colpite dalle restrizioni e dalla crisi economica. Tra le novità del decreto, che potrebbere in Consiglio dei ministri tra lunedì 19 e mercoledì 21 aprile, c’è quella relativa al, una sorta di “lasciaare” che restituirà la facoltà di ...

LegaSalvini : RISTORANTI, PALESTRE, SPOSTAMENTI: ECCO IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - SerglocSergio : #Coronavirus, oggi 15.370 contagi e 310 morti. Riaperture dal 26 aprile e pass per spostamenti tra regioni di color… - ostvest : RT @lenuccia82: Mi passa avanti un tweet indignato 'stiamo andando verso il modello Svezia', poi vai a leggere e niente, semplicemente ripr… - infoitsalute : Coronavirus, da fine aprile iniziano le riaperture: il calendario per ristoranti, palestre, piscine e spostamenti - achene_paolo : RT @Adri19510: MA IL PASS SERVE SOLO PER GLI ITALIANI O VIENE APPLICATO ANCHE AI CLANDESTINI ????? Riaperture, il calendario di Mario Dragh… -