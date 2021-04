Pass vaccinale, di carta o attraverso un?app: come funziona il documento per spostarsi tra regioni e andare a teatro o allo stadio (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA Funzionerà un po? come il Pass di Carlo Verdone e si dovrà esibire insieme ad un documento di identità. Parliamo del tant?è volte annunciato Pass... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA Funzionerà un po?ildi Carlo Verdone e si dovrà esibire insieme ad undi identità. Parliamo del tant?è volte annunciato...

Advertising

NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - borghi_claudio : @AntiPUDE @GabrieleFigini @M_Fedriga Mi pare ovvio che l'obiettivo sia quello... Però come ho detto altre volte al… - borghi_claudio : @DuccioTessadri @M_Fedriga Vuol dire che NON si chiederà nessun pass vaccinale e quindi le regole per le riaperture varranno per tutti. - sferriam : RT @deb_first1: Oltre all'obbligo vaccinale, anche il pass tra Regioni e l'assurdo e scientificamente immotivato coprifuoco. Che schifo. - BerSim1 : No al passaporto vaccinale ?????? -