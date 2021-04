F1, Lewis Hamilton: “Non mi aspettavo di poter fare la pole. Avere contro due Red Bull sarà una sfida” (Di sabato 17 aprile 2021) sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Emilia Romagna di domani. A Imola, il pilota della Mercedes è stato il più rapido nelle qualifiche odierne, arpionando così la 99ma pole della sua carriera e la prima della stagione. Ecco quanto ha dichiarato a caldo il britannico ai microfoni di Liberty Media subito dopo la conclusione delle qualifiche. “Oggi è stato fantastico. Non mi aspettavo di essere davanti alle due Red Bull, sono state sempre molto veloci questo weekend, in alcuni casi anche di diversi decimi. Non sapevamo quale potesse essere il nostro livello, ma oggi la macchina era semplicemente perfetta. Il team ha fatto veramente un grande lavoro per chiudere il gap rispetto ai nostri avversari. Sono molto contento, perché il mio primo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)a scattare dallaposition nel Gran Premio di Emilia Romagna di domani. A Imola, il pilota della Mercedes è stato il più rapido nelle qualifiche odierne, arpionando così la 99madella sua carriera e la prima della stagione. Ecco quanto ha dichiarato a caldo il britannico ai microfoni di Liberty Media subito dopo la conclusione delle qualifiche. “Oggi è stato fantastico. Non midi essere davanti alle due Red, sono state sempre molto veloci questo weekend, in alcuni casi anche di diversi decimi. Non sapevamo quale potesse essere il nostro livello, ma oggi la macchina era semplicemente perfetta. Il team ha fatto veramente un grande lavoro per chiudere il gap rispetto ai nostri avversari. Sono molto contento, perché il mio primo ...

