Dad 2021, tutti i metodi degli insegnanti per non far copiare i ragazzi (Di sabato 17 aprile 2021) La polemica è scoppiata per il caso della studentessa veronese a cui un’insegnante ha chiesto di bendarsi. Non credeva alla sua preparazione e ha voluto testare che non stesse copiando. Questo metodo certamente non è ortodosso e ha fatto partire inchieste interne alla scuola. Non è però l’unico escogitato dagli insegnanti per interrogare e fare verifiche anche in didattica a distanza senza che gli alunni copiassero. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) La polemica è scoppiata per il caso della studentessa veronese a cui un’insegnante ha chiesto di bendarsi. Non credeva alla sua preparazione e ha voluto testare che non stesse copiando. Questo metodo certamente non è ortodosso e ha fatto partire inchieste interne alla scuola. Non è però l’unico escogitato dagli insegnanti per interrogare e fare verifiche anche in didattica a distanza senza che gli alunni copiassero.

Dad 2021, tutti i metodi degli insegnanti per non far copiare i ragazzi Non solo bende sugli occhi. Uno studente su due ha sperimentato i metodi escogitati dagli insegnanti per evitare che i ragazzi copiassero. Si va dalla doppia telecamera al libro stretto fra le mani ...

