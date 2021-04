Covid | Sebastiani | il rapporto tra la curva dei contagi e le riaperture

Advertising

'Alla luce di questi dati - osserva- sarebbe opportuno che le riaperture avvenissero a ... tutte le persone con 70 anni o più, che corrispondono all'86% della mortalità per- 19, ...'Alla luce di questi dati - osserva- sarebbe opportuno che le riaperture avvenissero a ... tutte le persone con 70 anni o più, che corrispondono all'86% della mortalità per- 19, ...L'analisi del matematico Sebastiani (Cnr): "Sarebbe opportuno riaprire a fine maggio, quando avremo vaccinato in modo completo tutti gli over 70, salvando così almeno 10mila vite" ...Molti scienziati non sono d’accordo con la riapertura delle attività a maggio e nemmeno col rientro in classe per tutti dal 26 aprile.