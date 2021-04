Balmain collaborazione esclusiva con Maluma

Leggi su solodonna

(Di sabato 17 aprile 2021) Olivier Rousteing, direttore creativo di, ha scelto, famoso cantante colombiano, per dare vita ad un’che ha tutte le carte in regola per conquistare gli amanti della moda. La Limited edizione dai colori neon e dalle stampe grafiche è già disponibile! A dimostrazione che anche due mondi apparentemente diversi come quello della moda e quello della musica possono unirsi per dare vita a qualcosa di grandioso,proprio di Articolo completo: dal blog SoloDonna