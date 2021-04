Arisa | il retroscena su Rosa e Deddy in boxer | “Lei era così” – VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Quest’oggiDi Grazia è una delle grandi ospiti di Verissimo, ma occhio a. La ballerina che è stata eliminata da Amici 20 si racconta ai microfoni di Silvia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa retroscena

Altranotizia

Oltre a Rosa e Alessandra nella trasmissione sono attesi altri protagonisti di Amici come Rudy Zerbi ,e Lorella Cuccarini per gli insegnanti. Mentre per gli allievi ci sarà sicuramente Enula. "...Leggi anche Giulia De Lellis, ilsu Maurizio Costanzo: succede sempre nei camerini ... Chi altro ci sarà nel salotto di Maurizio Costanzo? Il parterre femminile sarà composto da, nota ...Quest'oggi Rosa Di Grazia è una delle grandi ospiti di Verissimo, ma occhio a Deddy. Poi arriva anche Arisa e spunta il retroscena sulla loro storia ...Arisa , all'anagrafe Rosalba Pippa, è tra le ospiti di Verissimo e stasera sabato 17 aprile 2021 attesa giudice nell'appuntamento ...