Ad un passo dall’Italia la modalità guida di Google Assistant

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Ladiè stata avvistata per la prima volta ad inizio mese in Europa, ma adesso la sua distribuzione pare sempre più vasta. Come si può leggere in un post sul portale del supporto ufficiale, il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha fatto sapere che la funzione è disponibile anche in UK, Australia, India e Singapore (sempre in lingua inglese), a dimostrazione del fatto che la distribuzione globale è ormai vicina, e quindi questione di poco tempo. Ladiconsente di sfruttare al meglio l’interfaccia utente dell’assistente intelligente, riuscendo a restare concentrati al volante. L’opzione offre la possibilità di effettuare e ricevere chiamando attraverso i comandi vocali, ...