(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sette giorni dopo la vittoria con il Bari, l’di Piero Braglia, vuole archiviare il discorso secondo posto definitivamente. Discorso che passa dalla sfida di questo pomeriggio, ore 17.30, contro ladi Giorgio Roselli. Formazione a caccia di punti per raggiungere la matematica salvezza senza passare dalle forche dei playout. All’appuntamento del “Razza”, Braglia, ci arriva orfano di diversi elementi: Tito, Carriero e Dossena squalificati; Luigi Silvestri infortunato e Santaniello ancora positivo al Covid. Cinque le scelte, di cui quattro obbligate per il trainer toscano. Rocchi agirà in difesa con Miceli e Illanes davanti al confermato Forte. De Francesco agirà a centrocampo con Aloi e D’Angelo. Reparto blindato con Ciancio e Adamo sulle fasce. In attacco Fella, match-winner contro ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vibonese-##Avellino, le probabili formazioni ** - settalese : RT @usavellino1912_: ?? - CONVOCATI - ?? Vibonese ?? Avellino ?? Stadio Luigi Razza ?? Vibo Valentia (VV) ?? Sabato 17 Aprile 2021 ? 17.30 ?? Sk… - TuttoAvellinoit : Il tecnico della #Vibonese ha parlato alla vigilia della gara con l'#Avellino #SerieC #legaPro - usavellino1912_ : ?? - CONVOCATI - ?? Vibonese ?? Avellino ?? Stadio Luigi Razza ?? Vibo Valentia (VV) ?? Sabato 17 Aprile 2021 ? 17.30 ??… - NunzioMarrazzo : Vibonese-Avellino. Assenze pesanti per Braglia: i convocati ???????? #Assenze, #Avellino, #Braglia, #Calcio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vibonese Avellino

. Sono 19 i calciatori a disposizione di Piero Braglia perin programma domani, alle 17,30 , allo stadio 'Razza' , gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C . Fuori l'infortunato Luigi Silvestri ; Carriero , .... Laè pronta alla sfida con l'. Roselli ritrova Redolfi , acciaccato e in panchina a Palermo dove i rossoblù hanno portato a casa un pari prezioso (0 - 0) . Il capitano ...Cinque assenze per l'Avellino. Il club irpino, per la sfida contro la Vibonese, deve rinunciare a ben tre squalificati, Carriero, Dossena e Tito, più l'infortunato Silvestri ...L'esterno della Turris, ex Avellino, Franco Da Dalt, è stato ospite di Calcio d'Inizio di Sportchannel 214, parlando, nei panni di doppio ex, della gara tra Vibonese e ...