Vedrai Jerusalem | il ritorno di Shel Shapiro

(Di venerdì 16 aprile 2021) Da oggi, 16 aprile 2021, in radio e in digitale possiamo ascoltare il nuovo singolo “” di. Il brano anticipa l’album in uscita in autunno. Artista a 360 gradi ritorna con un brano libero di essere interpretato. Pronti ad ascoltarlo? Quale è il messaggio di “”? “è un invito ad andare avanti? Un grido di speranza o di rabbia? Una chiamata alle armi? O semplicemente uno spaccato di realtà. Sta a chi ascolta deciderlo”. Questo è quanto dichiara, lasciando aperta al pubblico l’interpretazione del brano. “Hai capito che stai, Stai guardando al futuro, il futuro Vai avanti echeoltre il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vedrai Jerusalem

MILANO - Venerdì 16 aprile uscirà il nuovo singolo di Shel Shapiro "", disponibile sia in radio che in digitale. 'È un invito ad andare avanti? Un grido di speranza o di rabbia? Una "chiamata alle armi"? O semplicemente uno spaccato di realtà. Sta a te ......in radio da venerdì 16 con il suo ultimo lavoro discografico che anticipa un album in uscita in autunno Da venerdì 16 aprile sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "",...Da oggi in radio e in digitale il ritorno di Shel Shapiro con il nuovo singolo Vedrai Jerusalem che anticipa l'album in uscita in autunno ...MILANO - Venerdì 16 aprile uscirà il nuovo singolo di Shel Shapiro “Vedrai Jerusalem”, disponibile sia in radio che in digitale. "È un invito ad andare ...