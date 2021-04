Vaccino AstraZeneca, lo studio austriaco su una donna 51enne. Ecco come si è innescata l’embolia polmonare (Di venerdì 16 aprile 2021) “L’attivazione del sistema di coagulazione che produce trombosi nel contesto di trombocitopenia e ipofibrinogenemia, come è avvenuto nel nostro paziente, è simile alla trombocitopenia indotta da eparina e a quella osservata nei pazienti Covid in condizioni critiche”. È questa la conclusione a cui sono giunti i medici dell’ospedale universitario di Graz, in Austria, che hanno studiato il caso di una donna di 51 anni con embolia polmonare e trombocitopenia dopo aver ricevuto una dose del Vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Il loro studio, pubblicato su The Lancet, conferma quanto già emerso dalle ricerche dell’università di Greifswald pubblicate sul The New England journal of medicine: i ricercatori tedeschi hanno concluso che la somministrazione del Vaccino a vettore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “L’attivazione del sistema di coagulazione che produce trombosi nel contesto di trombocitopenia e ipofibrinogenemia,è avvenuto nel nostro paziente, è simile alla trombocitopenia indotta da eparina e a quella osservata nei pazienti Covid in condizioni critiche”. È questa la conclusione a cui sono giunti i medici dell’ospedale universitario di Graz, in Austria, che hanno studiato il caso di unadi 51 anni con emboliae trombocitopenia dopo aver ricevuto una dose delanti-Covid di. Il loro, pubblicato su The Lancet, conferma quanto già emerso dalle ricerche dell’università di Greifswald pubblicate sul The New England journal of medicine: i ricercatori tedeschi hanno concluso che la somministrazione dela vettore ...

