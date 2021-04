Vaccini e dosi residue, Maglione: “Asl indichi regole precise e pubbliche” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ necessario che anche a Benevento le dosi di vaccino anti-Covid eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi. E’ altrettanto necessario però che ci siano dei criteri oggettivi e formalizzati con cui somministrare queste dosi per evitare eventuali favoritismi”. E’ la raccomandazione espressa in una nota dal deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “Secondo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal commissario all’Emergenza Figliuolo – prosegue il deputato – le dosi residue devono essere inoculate a chiamata diretta delle Asl in base a “liste di riserva” a soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ necessario che anche a Benevento ledi vaccino anti-Covid eventualmentea fine giornata, qualora non conservabili, siano somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi. E’ altrettanto necessario però che ci siano dei criteri oggettivi e formalizzati con cui somministrare questeper evitare eventuali favoritismi”. E’ la raccomandazione espressa in una nota dal deputato e portavoce M5S Pasquale. “Secondo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal commissario all’Emergenza Figliuolo – prosegue il deputato – ledevono essere inoculate a chiamata diretta delle Asl in base a “liste di riserva” a soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le ...

