Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 14 | 10

Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il governo valuta il percorso per le riaperture la svolta ai primi di maggio in corso la cabina di regia del governo sui dati covid e le prossime misure Federica non mettiamo da te sulle riaperture non vogliamo lo scontro le regioni propongono dei metri di distanza all'interno di palestre cinema e ristoranti servizio al banco solo fino alle 14 Mario Draghi alle 15 terrà una conferenza stampa e per l'istituto superiore di sanità le reti Nazionale sarebbe sceso 085 la campagna Quindi spera nella arancione dal monitoraggio covid rispetto alla scorsa settimana era a 092 continua la pressione sulle Intensive reparti ospedalieri con tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica È probabile che l'Unione Europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Camano: 'Montero al Napoli mi piacerebbe' NAPOLI - L'agente del difensore centrale del Besiktas Francisco Montero , Alejandro Camano , è intervenuto in diretta aI microfoni di CalcioNapoli24 TV per parlare delle ultime notizie sul Napoli : "Parlo di tutto con tutti e a fine anno Francisco Montero tornerà all' Atletico Madrid : è un buon centrale di piede mancino. Per lui giocare in Turchia è esperienza ...

Def: possibile aumento npl ma condizioni banche piu' solide del 2008 Tasso ingresso in default ben sotto picchi precedenti crisi . "In relazione alla qualita' del credito, le ultime rilevazioni mostrano che il processo di dismissione degli npl e' proseguito nel 2020 con una diminuzione delle sofferenze del 29,6% sul 2019. Il potenziale impatto della crisi e' stato infatti ...

Coronavirus ultime notizie. Oms: vicini a tasso più alto infezione da inizio pandemia. Ipotesi ... Il Sole 24 ORE Creati embrioni ibridi scimmia-uomo per trapianti, è polemica anche tra gli scienziati Un embrione di scimmia con al suo interno cellule umane è stato prodotto e lasciato crescere in laboratorio. E si torna a parlare della liceità etica di simili ...

Il 26 riaprono bar e ristoranti, anche la sera, all'aperto Tra poche ore l'annuncio di Draghi: "Tutto ciò che è all'aperto è consentito" Si riapre il 26. Passa la linea che all'esterno il rischio contagio è basso. Rimane il coprifuoco ...

