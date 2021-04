Striscia la Notizia e le accuse di razzismo | minacce di morte a Michelle Hunziker

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sta facendo molto discutere l’ultima gag vista ala. Ebbene sì perchè questa volta una battuta die Gerry Scotti non hanno fatto arrabbiare soltanto i telespettatori italiani, bensì persino quelli stranieri. Ecco quindi che il TG satirico targato Mediaset è stato accusato died è stato invitato a chiedere scusa dai numerosi tabloid di tutto il mondo. Le scuse sono arrivate prontamente dalla showgirl svizzera, ma non hanno convinto tutti. E nel frattempo sul web c’è chi minaccia ladila: la gag incriminata Durante l’ultima puntata dila, i due conduttori, Gerry Scotti e...

