Secondo D'Alema, la pressione della destra rischia di logorare il governo (Di venerdì 16 aprile 2021) In un'intervista al Corriere, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, guarito dal Covid e che farà il vaccino la prossima settimana, dà il suo punto di vista sulla tenuta del governo Draghi, soprattutto alla luce degli attacchi della Lega di Matteo Salvini contro il ministro della Salute Roberto Speranza. A cui si aggiunge ora anche la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. «Il ministro Speranza ha gestito bene una crisi difficile, drammatica e inaspettata, che ha messo in difficoltà tutto il mondo», dice. «È stato scrupoloso, attento principalmente all'obiettivo di mettere in sicurezza le vite umane, ha collaborato con la comunità scientifica. Ed è forse per questo che è finito nel mirino di quelli che evidentemente, se fossero stati al governo, avrebbero usato il metodo di ...

