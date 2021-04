Pnrr, Def, Cantieri, la sfida di Draghi (Di venerdì 16 aprile 2021) Un investimento sul futuro. Questa la scommessa di Draghi, nel disegnare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi e il Documento di economia e finanza (Def). Strumenti che insieme dovranno traghettare l'Italia verso la crescita e il rientro dal deficit (attualmente al 12%). "Da questo (deficit) si rientrerà con un percorso che solo nel 2025 vedrà il 3%. È una scommessa sulla crescita. E se questa avverrà non dovremmo pensare ad una manovra correttiva negli anni futuri" ha detto Draghi durante la conferenza stampa di oggi presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Nei prossimi mesi ci sarà un rimbalzo dell'economia che poi dovrebbe assestarsi, continuando a crescere. Quanto sarà forte la spinta iniziale – continua Draghi- non è sicuro. Quello ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 aprile 2021) Un investimento sul futuro. Questa la scommessa di, nel disegnare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (), il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi e il Documento di economia e finanza (Def). Strumenti che insieme dovranno traghettare l'Italia verso la crescita e il rientro dal deficit (attualmente al 12%). "Da questo (deficit) si rientrerà con un percorso che solo nel 2025 vedrà il 3%. È una scommessa sulla crescita. E se questa avverrà non dovremmo pensare ad una manovra correttiva negli anni futuri" ha dettodurante la conferenza stampa di oggi presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Nei prossimi mesi ci sarà un rimbalzo dell'economia che poi dovrebbe assestarsi, continuando a crescere. Quanto sarà forte la spinta iniziale – continua- non è sicuro. Quello ...

