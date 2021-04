Omicidio Katia Tondi, Procura generale chiede 27 in appello per il marito (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sostituto Procuratore generale di Napoli Raffaele Marino ha chiesto 27 anni di carcere in appello per Emilio Lavoretano, accusato dell’Omicidio della moglie Katia Tondi, avvenuto al parco Laurus di San Tammaro (Ce) il 20 luglio 2013. Lavoretano era stato condannato in primo grado, dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla stessa pena richiesta dal sostituto della Procura generale. Nel corso della requisitoria, durata un’ora e mezza, Marino, pur esprimendo qualche critica sulle indagini e la sentenza, ha parlato di prove schiaccianti contro Lavoretano. “Se io fossi in lui confesserei” ha detto il magistrato, riferendosi alla circostanza che l’imputato – in carcere dalla sentenza di primo grado – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sostitutotoredi Napoli Raffaele Marino ha chiesto 27 anni di carcere inper Emilio Lavoretano, accusato dell’della moglie, avvenuto al parco Laurus di San Tammaro (Ce) il 20 luglio 2013. Lavoretano era stato condannato in primo grado, dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla stessa pena richiesta dal sostituto della. Nel corso della requisitoria, durata un’ora e mezza, Marino, pur esprimendo qualche critica sulle indagini e la sentenza, ha parlato di prove schiaccianti contro Lavoretano. “Se io fossi in lui confesserei” ha detto il magistrato, riferendosi alla circostanza che l’imputato – in carcere dalla sentenza di primo grado – ...

