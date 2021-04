Millie Bobby Brown nei panni della fenice degli X-Men (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo visto Millie Bobby Brown introdotta nel mondo di Star Wars e Harry Potter nei panni della Principessa Leia ed Hermione Granger in nuovi video deepfake. Quale personaggio interpreterà Millie Bobby Brown? Ora possiamo aggiungere La fenice all’elenco dei personaggi che Brown dovrebbe interpretare una volta che Stranger Things sarà finito. Ora, è difficile rimuovere le somiglianze di Undici-fenice dall’equazione, lo so. E devo pensare che questo potrebbe influire sulla decisione di Brown se quelle conversazioni dovessero mai accadere. Millie Bobby Brown-Il talento Sappiamo che, in base ai ruoli che abbiamo visto finora ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo vistointrodotta nel mondo di Star Wars e Harry Potter neiPrincipessa Leia ed Hermione Granger in nuovi video deepfake. Quale personaggio interpreterà? Ora possiamo aggiungere Laall’elenco dei personaggi chedovrebbe interpretare una volta che Stranger Things sarà finito. Ora, è difficile rimuovere le somiglianze di Undici-dall’equazione, lo so. E devo pensare che questo potrebbe influire sulla decisione dise quelle conversazioni dovessero mai accadere.-Il talento Sappiamo che, in base ai ruoli che abbiamo visto finora ...

franciobrien_ : @eelextw vabbè dylan, scontato, o millie bobby brown aiuto sono indecisa - tinechique : AGAKHSKSHSKSHSKSHSJSH the millie bobby brown of the ph ???? - copyofacopx : in che senso quella davanti a Harry e la mamma di millie Bobby Brown? - _annapradella__ : È una metà tra Millie Bobby Brown e Kendall Jenner - kvnekiscig : stanotte ho sognato che venivo invitata agli oscar 2021: dagli spalti vedevo millie bobby brown, la conoscevo e div… -

Ultime Notizie dalla rete : Millie Bobby Godzilla: Singular Point " trailer e mese di uscita su Netflix Nel cast figurano Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider - Man " Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), ...

I diari di Millie Bobby Brown per Vogue Eyewear 2021 Vogue Eyewear stringe di nuovo un sodalizio con l'attrice Millie Bobby Brown e scopriamo nuove pagine dell'ideale #MBBDiaries che raccontano la nuova collezione di occhiali da vista e da sole del brand. La modella d'eccezione posa di fronte all'obiettivo di ...

Godzilla: Singular Point – trailer e mese di uscita su Netflix Con un nuovo trailer, Netflix conferma il mese di uscita di Godzilla: Singular Point, nuova serie anime dedicata al Re dei Mostri!

Stranger Things 4: questo spoiler vi farà saltare sulla sedia, non è morto! Continuano le riprese di Stranger Things 4 che i fan attendono con ansia. Dal set uno spoiler farà saltare tutti sulla sedia: non è morto!

