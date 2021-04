Le “lezioni” di Rai Scuola, Rai3, Rai Storia e del web per la maturità 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Esame di Stato del secondo ciclo, la maturità 2021, con tutte le sue novità: dall’elaborato, che sarà assegnato a ciascuna ragazza e ciascun ragazzo entro fine aprile, alle modalità di svolgimento del colloquio, al Curriculum dello Studente. Sarà questo il tema al centro del nuovo appuntamento “La Scuola in Tivù – Percorsi di maturità”, in onda su Rai Scuola, dal 19 al 29 aprile, dal lunedì al giovedì, con due puntate quotidiane, dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione della comunità scolastica sul portale di Rai Scuola (https://www.raiScuola.rai.it/) e su Rai Play (https://www.raiplay.it/). Protagonisti degli approfondimenti che andranno in onda nei prossimi giorni saranno esperti individuati ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Esame di Stato del secondo ciclo, la, con tutte le sue novità: dall’elaborato, che sarà assegnato a ciascuna ragazza e ciascun ragazzo entro fine aprile, alle modalità di svolgimento del colloquio, al Curriculum dello Studente. Sarà questo il tema al centro del nuovo appuntamento “Lain Tivù – Percorsi di”, in onda su Rai, dal 19 al 29 aprile, dal lunedì al giovedì, con due puntate quotidiane, dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione della comunità scolastica sul portale di Rai(https://www.rai.rai.it/) e su Rai Play (https://www.raiplay.it/). Protagonisti degli approfondimenti che andranno in onda nei prossimi giorni saranno esperti individuati ...

