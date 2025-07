Kiev sotto attacco per sette ore | edifici in fiamme Missili e droni russi colpiscono ancora

Una notte di terrore e distruzione avvolge Kiev, colpita da un attacco russo che ha durato oltre sette ore, lasciando edifici in fiamme e una scia di caos tra i civili. Mentre le esplosioni echeggiano nel cuore della capitale, il mondo guarda con apprensione. Questa escalation mette in discussione la stabilità della regione e sottolinea l'urgenza di una risposta internazionale decisa.

Una lunga notte di esplosioni ha scosso Kiev, con almeno tredici quartieri colpiti, edifici in fiamme e una nube nera visibile in diversi punti della città . È durato oltre sette ore l’attacco lanciato da Mosca, solo poche ore dopo il colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin. Secondo le autorità locali, tre ondate successive di ordigni russi si sono abbattute sulla capitale: prima un massiccio sciame di droni ShahedGeran, poi due salve di missili balistici. Almeno 14 persone sono rimaste ferite, 12 delle quali sono state ricoverate in ospedale. La città è stata colpita nel cuore della notte, con i primi segnali d’allarme diffusi dall’aeronautica militare intorno alle 2:30 ora locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kiev sotto attacco per sette ore: edifici in fiamme. Missili e droni russi colpiscono ancora

In questa notizia si parla di: kiev - attacco - sette - edifici

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - In un contesto di tensione crescente, Putin mantiene le riserve strategiche mentre Kiev intensifica la propria offensiva.

È stato il più pesante attacco aereo dall’inizio del conflitto, quello lanciato nella notte dalla #Russia sull’#Ucraina. Centinaia di droni e missili su... Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Pesanti raid su Kiev. Trump: “Nessun progresso con Putin”; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Ucraina, Zelensky firma decreto per uscita da convenzione su mine antiuomo. Senato Usa verso nuove sanzioni a Mosca; Attacco di droni russi su Odessa nella notte: almeno un morto e 14 feriti - BEI: approvato tetto massimo 100 miliardi di finanziamento 2025 per difesa.

La Russia ha compiuto un massiccio attacco con missili e droni contro Kiev, la capitale dell’Ucraina - Nella notte tra giovedì e venerdì la Russia ha attaccato Kiev, la capitale dell’Ucraina, con un massiccio attacco russo con missili e droni. ilpost.it scrive

Kiev, «52 droni lanciati stanotte sull’Ucraina, colpita Odessa» - Le truppe russe hanno attaccato il territorio ucraino questa notte con 52 droni, 40 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea. Da ilsole24ore.com