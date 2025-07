Hamas valuta la tregua | oggi la possibile risposta al piano di cessate il fuoco Trump pronto ad annunciarlo

Mentre il mondo osserva con trepidazione, Hamas sta valutando oggi una possibile risposta al piano di cessate il fuoco proposto da Trump, pronto a annunciarlo. Questa potrebbe essere la svolta tanto attesa: un’interruzione dei conflitti di 60 giorni, scambi di prigionieri e la liberazione degli ostaggi. Fonti arabe indicano segnali positivi, e il piano, già approvato da Israele, potrebbe cambiare le sorti della regione.

Potrebbe essere la svolta che il mondo aspetta da mesi: una tregua di 60 giorni tra Israele e Hamas, accompagnata da uno scambio di prigionieri e dal rilascio degli ostaggi ancora in mano al gruppo radicale palestinese. Secondo fonti panarabe, la risposta di Hamas è attesa oggi, venerdì 4 luglio, e i segnali filtrati sarebbero positivi. Il piano, costruito dai mediatori di Egitto e Qatar, è giĂ stato accettato da Israele. Hamas, secondo quanto riportano fonti citate da Asharq Al-Awsat e Al Jazeera, starebbe valutando con “responsabilità ” la proposta, pur mantenendo delle riserve sui dettagli tecnici: in particolare, l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hamas valuta la tregua: oggi la possibile risposta al piano di cessate il fuoco. Trump pronto ad annunciarlo

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Hamas apre al piano di tregua Usa, la risposta attesa entro domani. Netanyahu: «Siete finiti». Nell’accordo anche il rilascio in 60 giorni degli ultimi ostaggi Vai su Facebook

#omnibus La giornalista Lucia Capuzzi (Avvenire) sulla difficile situazione a Gaza e alla luce della proposta di tregua accettata da Israele. Quale sarĂ la risposta di Hamas? Vai su X

Gaza, da Trump garanzie a Hamas su fine guerra. Raid Idf, uccisi 94 palestinesi. Iran riapre spazio aereo; Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema per rilascio ostaggi, per Israele un effettivo rifiuto - Il Times of Israel riporta la notizia che Hamas ha chiesto 7 anni di cesate il fuoco e non solo 60 giorni; Hamas pone condizioni al piano Usa. Israele: è un rifiuto.

Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: "Segnali positivi, risposta entro oggi" - Hamas dovrebbe sciogliere la riserva oggi, venerdì 4 luglio, sul possibile accordo per una tregua a Gaza di 60 giorni. Riporta msn.com

Hamas valuta la tregua, a Gaza ancora raid e morti - Le dichiarazioni arrivano dopo che fonti di media vicine ad Hamas hanno affermato che il gruppo terroristico aveva dato una "risposta ... Come scrive ansa.it