Docenti specializzati sostegno in presidio al Ministero Istruzione e Merito il 10 luglio | no equiparazione punteggio tra corso da 60 CFU e percorso Indire

Il prossimo 10 luglio, i docenti specializzati in sostegno si raduneranno davanti al Ministero dell'Istruzione e del Merito, esprimendo forte preoccupazione per l'assenza di equiparazione tra il punteggio ottenuto con il corso da 60 CFU e quello del percorso Indire. Una mobilitazione che sottolinea quanto sia fondamentale garantire riconoscimenti equi e trasparenti, per valorizzare competenze e dedizione nel mondo dell'inclusione scolastica.

Il Coordinamento Nazionale per l’Inclusione, realtà formata da diversi comitati di docenti specializzati per le attività di sostegno, comunica forte preoccupazione per l'avvio dei percorsi di specializzazione straordinari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

