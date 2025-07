Gli scudetti del Napoli nati dal rischio d’impresa | De Laurentiis ha investito tanto nei due periodi finanziari più bui

Gli scudetti del Napoli sono il frutto di un coraggioso rischio d’impresa di Aurelio De Laurentiis, che ha investito con determinazione anche nei periodi più critici. La sua visione audace e la capacità di affrontare le sfide finanziarie hanno portato il club a raggiungere traguardi storici, tra alti e bassi. Il percorso del Napoli dimostra come il coraggio e l’investimento strategico possano trasformare sogni in realtà. Un esempio che continuerà a ispirare il calcio italiano.

I due scudetti del Napoli nascono dal rischio d’impresa: De Laurentiis investe (tanto) nei periodi finanziari più bui (Prosegue l’analisi economico-calcistico-finanziaria dei ventuno anni di presidenza De Laurentiis, a cura di Salvatore Napolitano. Ieri la prima parte, di seguito la seconda e ultima). UNO SCUDETTO SFIORATO PER ANNI – A dicembre 2014 il Napoli vince la sua seconda Supercoppa italiana, superando di nuovo la Juventus, stavolta ai rigori, in quel di Doha: è l’unico squillo della stagione. Eliminata nei preliminari di Champions, la squadra disputa l’Europa League dove arriva in semifinale e in campionato chiude con un dimenticabile quinto posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it