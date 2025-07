Gazzetta dello Sport | Napoli rilancio per Chiesa

Il mercato del Napoli si infiamma con il rilancio per Chiesa e l'avvicinamento di Beukema. La trattativa per il centravanti e il difensore olandese sta entrando nel vivo, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e rafforzando le ambizioni azzurre. La dirigenza lavora senza sosta per completare queste operazioni chiave, puntando a rafforzare la squadra e a scrivere un’altra pagina entusiasmante della propria storia. Il futuro partenopeo è sempre più brillante, e tutto lascia presagire grandi sorprese.

La trattativa non è ancora ufficialmente chiusa, ma la direzione è tracciata: Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli. Lo conferma Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, parlando di una «lunga ed estenuante maratona» in via di conclusione, con l'olandese pronto a indossare l'azzurro dopo aver manifestato da settimane la sua ferma volontà di trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Il Bologna, che inizialmente chiedeva 35 milioni, è sceso a 30. Il Napoli, per parte sua, ha alzato la parte cash a 28 milioni, riservandosi di completare l'offerta con bonus.

