Per cento e mille strade – Omaggio a Claudio Baglioni il 9 luglio al Teatro dei Piccoli di Napoli

Il 9 luglio, il Teatro dei Piccoli di Napoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “Per cento e mille strade”, un tributo unico a Claudio Baglioni e al suo celebre album “La vita è adesso”. Un’occasione imperdibile per rivivere le canzoni che hanno segnato quattro decenni di musica italiana, celebrando il potere dell’istante presente. Un evento che promette di coinvolgere e emozionare tutti i cuori appassionati.

Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21:00, il Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta (Napoli) ospiterà lo spettacolo "Per cento e mille strade", un emozionante tributo in parole e musica al leggendario album "La vita è adesso" di Claudio Baglioni, in occasione del quarantennale dalla sua uscita. Uno spettacolo intimo ed essenziale per celebrare "La vita è adesso". A distanza di 40 anni dalla pubblicazione di uno dei dischi più iconici della musica italiana, "Per cento e mille strade" ripercorre l'anima e le emozioni di La vita è adesso, l'album più venduto nella storia del mercato discografico italiano, con oltre 5 milioni di copie.