Il bagno Tortuga nei guai Sequestrato il chiringuito | Abusive alcune strutture e la postazione dei deejay

Se il relax sulla spiaggia rischia di trasformarsi in un incubo legale, il blitz della Capitaneria di porto al bagno Tortuga fa riflettere. Sequestrati strutture abusive, tra cui un chiringuito e la postazione dei DJ, segno che il rispetto delle norme è fondamentale per tutelare il nostro patrimonio. La legalità prima di tutto: perché il divertimento non può essere a scapito delle regole.

Blitz della Capitaneria di porto al bagno Tortuga. I militari hanno messo sotto sequestro buona parte del chiringuito. Sigilli a un gazebo di legno, che veniva usato come postazione per i deejayset e i concerti dal vivo, a una pedana e ad altri arredi. Tutte strutture "abusive, in quanto sono state realizzate – spiegano dalla Capitaneria di porto – senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali, violando il codice della navigazione e le norme a tutela del pubblico suolo". Il sequestro preventivo, effettuato mercoledì dai militari del nucleo di polizia marittima della guardia costiera di Rimini, "si è reso necessario per impedire il protrarsi dell’illecito, a tutela della legalitĂ e della corretta fruizione del bene demaniale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bagno Tortuga nei guai. Sequestrato il chiringuito: "Abusive alcune strutture e la postazione dei deejay"

In questa notizia si parla di: bagno - tortuga - chiringuito - abusive

Il bagno Tortuga nei guai. Sequestrato il chiringuito: Abusive alcune strutture e la postazione dei deejay.

Il bagno Tortuga nei guai. Sequestrato il chiringuito: "Abusive alcune strutture e la postazione dei deejay" - Sigilli a un gazebo di legno, che veniva usato come postazione per i deejayset e ... Come scrive msn.com

Chiringuito finisce sotto sequestro: “E’ abusivo” - Blitz della Capitaneria di porto contro un chiosco in spiaggia: una parte della struttura realizzata senza permessi ... Si legge su msn.com