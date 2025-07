Ezio Abbate dopo ‘Suburra’ e ‘Diavoli’ il romanzo ‘Ti vengo a cercare’

Dopo aver conquistato il pubblico con capolavori come “Suburra” e “Diavoli”, Ezio Abbate si reinventa con il suo nuovo romanzo “Ti vengo a cercare”. Una narrazione avvincente che fonde suspense, emozione e un tocco di mistero, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria versatilità. Pronto a immergerti in una storia che ti terrà col fiato sospeso? Non perdere l’occasione di scoprire l’ultima fatica di uno dei maestri dell’audiovisivo contemporaneo.

Dalla scrittura di “Suburra” e “Suburræterna”, fino al thriller soprannaturale di “Curon”, passando per l’eleganza e la complessità narrativa di “Diavoli”, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Ezio Abbate, una delle menti più brillanti e prolifiche dell’audiovisivo contemporaneo, firma il suo secondo romanzo, ‘Ti vengo a cercare’. Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su: YouTube . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ezio Abbate, dopo ‘Suburra’ e ‘Diavoli’, il romanzo ‘Ti vengo a cercare’

In questa notizia si parla di: ezio - abbate - suburra - diavoli

Ezio Abbate: “La serialità italiana rischia poco, riscopro il piacere di mettere fine alle storie” - Ezio Abbate, autore e sceneggiatore di successo noto per ‘Suburra’, ‘Curon’ e ‘Diavoli’, si apre all’Adnkronos parlando del suo ultimo libro ‘Ti vengo a cercare’.

Ezio Abbate, dopo ‘Suburra’ e ‘Diavoli’, il romanzo ‘Ti vengo a cercare’; “Ti vengo a cercare”: secondo romanzo di Ezio Abbate. Una madre, un figlio, una guerra fuori e una dentro; Dalla sceneggiatura ai romanzi, Ezio Abbate: Oggi la serialità sperimenta poco.

Dalla sceneggiatura ai romanzi, Ezio Abbate: "Oggi la serialità sperimenta poco" - L'autore e sceneggiatore di successi come 'Suburra' e 'Diavoli' si racconta all'Adnkronos partendo dal suo ultimo libro 'Ti vengo a cercare', 'riscopro il piacere del finale con cinema e romanzi' ... Lo riporta adnkronos.com

Suburræterna: prendono il via le riprese dello spinoff di Suburra che uscirà nel 2023 - Movieplayer.it - La serie è scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, che ricoprono anche il ruolo di Head Writer, ... movieplayer.it scrive