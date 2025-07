Sondrio degustare del buon vino valtellinese con il naso all’insù

Vivi un’esperienza unica nel cuore di Sondrio, dove il fascino della Valtellina si unisce alla magia della Notte di San Lorenzo. Domenica 10 agosto, Calici Valtellina trasformerà le vie storiche in un suggestivo percorso di degustazioni enogastronomiche, tra vicoli e piazze illuminate dalle stelle. Un’occasione imperdibile per scoprire i pregiati vini valtellinesi e lasciarsi conquistare dal loro aroma avvolgente, in un’atmosfera di incontro e scoperta che renderà questa serata indimenticabile.

Nel centro storico di Sondrio il vino incontra le stelle. Domenica 10 agosto, nel cuore della Notte di San Lorenzo, Calici Valtellina animerà il centro storico di Sondrio con un'esperienza serale di degustazione dedicata ai vini valtellinesi. L'evento, presentato ieri (nella foto) propone un percorso a cielo aperto tra vicoli, piazze e scorci storici della città, dove il vino diventa il filo conduttore di una serata d'incontro, scoperta e racconto. Un'occasione pensata per appassionati, curiosi e turisti, per lasciarsi guidare tra i banchi d'assaggio dei produttori, scoprire il Nebbiolo delle Alpi e dialogare direttamente con chi coltiva, vinifica e vive questo territorio ogni giorno.

