Michael Madsen | la sorella Virginia e le star di Hollywood ricordano la star di Le Iene

L'attore Michael Madsen ha perso la vita a 67 anni e amici, colleghi e membri della sua famiglia hanno condiviso ricordi e omaggi. La morte di Michael Madsen ha suscitato molte reazioni tra le star di Hollywood che hanno condiviso nelle ultime ore ricordi, tributi e pensieri rivolti alla star del cinema. L'attore, star di film come Le iene e Kill Bill, è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Malibu il 3 luglio all'età di 67 anni. Il messaggio della sorella Virginia Madsen, sorella di Michael, ha condiviso un post per dire addio al fratello con un ricordo molto emozionante in cui dichiara: "Era tuono e velluto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it