Tragedia in Argentina 5 morti intossicati | Genova piange Andrés e la sua famiglia

Una tragedia sconvolge l'Argentina e Genova: cinque vite spezzate da un'intossicazione da monossido di carbonio. Andrèss, ex giocatore di hockey, insieme alla famiglia, ha perso la vita in un dramma che lascia tutti senza parole. La comunità piange la perdita di un uomo amato, tornato a Buenos Aires per unire le generazioni. Un lutto che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto sia importante valorizzare ogni momento.

L’ex giocatore di hockey stroncato dal monossido assieme a moglie, figlia e genitori. De Nastchokine viveva e lavorava nel capoluogo ligure ed era tornato a Buenos Aires per far incontrare nonni e nipotini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tragedia in Argentina, 5 morti intossicati: Genova piange Andrés e la sua famiglia

