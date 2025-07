Il PD Monreale elegge il suo segretario | è Raimondo Burgio

Il 3 luglio 2025, Monreale ha scritto una nuova pagina della sua storia politica con l’elezione di Raimondo Burgio come segretario del PD locale. Dopo un intenso percorso congressuale e un confronto tra tre candidati, la comunità si è unita nella scelta di un leader che promette di guidare il partito verso nuovi traguardi. Un momento di rinnovamento e speranza per il futuro politico di Monreale.

Il 3 luglio 2025 segna un momento significativo per la comunità politica di Monreale con l’elezione di Raimondo Burgio a Segretario del Circolo del Partito Democratico locale. L’elezione è giunta al termine di un lungo percorso congressuale che ha portato al confronto e alla scelta tra ben tre candidati, ossia lo stesso Burgio, Silvio Russo . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il PD Monreale elegge il suo segretario: è Raimondo Burgio

Il direttivo dovrà scegliere fra Silvio Russo e Raimondo Burgio

