Gente Intelligente | Franco126 omaggia Pino D’Angiò con un riadattamento

Tutto nasce dal desiderio di celebrare un classico intramontabile, arricchendolo con un tocco personale e contemporaneo. Oggi, venerdì 4 luglio, Franco126 presenta il suo omaggio a Pino D’Angiò con un raffinato riadattamento di “Gente Intelligente”, un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Un progetto che unisce generazioni e stili diversi, dimostrando come l’arte possa unire e rinnovare nel rispetto delle radici.

Esce oggi, venerdì 4 luglio, per Bomba DischiCarosello Records il riadattamento di “Gente Intelligente”, storico brano di Pino D’Angiò originariamente contenuto nell’album “Dancing in Jazz” del 1989. Il progetto nasce da un dialogo umano e artistico tra Franco126 e il cantautore di Pompei, avviato anni fa grazie alla mediazione del DJ Tommiboy. Franco126 omaggia Pino D’Angiò, una collaborazione nata dall’amicizia e dalla stima reciproca. Tutto è iniziato quando Franco126 inviò a Pino una versione rielaborata del brano, ricevendo immediatamente il suo apprezzamento. Il loro primo incontro avvenne a Roma nel 2023, in occasione di un concerto di D’Angiò. 🔗 Leggi su Superguidatv.it