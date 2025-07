All’ombra di Niso A scuola la sera e al lavoro di giorno

All’ombra di Niso, tra ricordi di un passato lavorativo e di studi, si svela il percorso di chi ha dedicato anni alla Candy. È il caso di Alfonso Mariani, dipendente dal 1965 al 1983, che tra lavoro e studio ha costruito il suo futuro con passione e determinazione. La sua storia è un esempio di dedizione e resilienza, capace di ispirare nuove generazioni a inseguire i propri sogni con impegno. A...

Tanti ricordi affiorano alla mente di chi nei decenni scorsi è stato dipendente alla Candy, magari lavorando di giorno e studiando alla sera. È il caso di Alfonso Mariani che è stato in azienda dal 1965 al 1983, per i primi due anni alla catena di montaggio, mentre studiava elettrotecnica al corso serale dell’istituto Hensemberger di Monza, ritagliandosi momenti di studio anche nelle pause del lavoro, in vista del diploma di informatica. A scuola alla sera e in fabbrica al mattino, per imparare il lavoro da Niso Fumagalli, un vero genio della meccanica (che gli valse la laurea in ingegneria honoris causa), soprattutto qualche anno dopo, nel laboratorio prototipi che collaborava con l’ufficio dei disegnatori, all’epoca in cui non c’erano i computer graphics e i pezzi venivan disegnati a mano sul tecnigrafo e poi realizzati e testati in officina, cercando sempre il giusto equilibrio tra qualità e prezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it