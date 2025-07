Tour precampionato in Germania per il Pisa | sfide a Bayer Leverkusen e Augsburg

Il Pisa si prepara a vivere un emozionante precampionato internazionale in Germania, affrontando sfide di alto livello contro Bayer Leverkusen e Augsburg. Un’opportunità unica per mettere alla prova il talento della squadra nerazzurra e rafforzare il legame del gruppo sotto gli occhi attenti di Gilardino. Questo tour europeo promette entusiasmo e grandi suggestioni: mercoledì 5 agosto alle 18, la sfida alla Bay Arena sarà solo l’inizio di un’avventura memorabile.

PISA – SarĂ un precampionato di respiro internazionale quello che il Pisa vivrĂ nel prossimo mese di agosto. La squadra nerazzurra, pochi giorni dopo la fine del r itiro precampionato in programma a Morgex nella seconda metĂ del mese di luglio, partirĂ infatti per una tournèe estera che porterĂ il gruppo guidato dal tecnico Alberto Gilardino in Germania. Martedì 5 agosto alle 18  è in programma infatti una amichevole di lusso alla Bay Arena di Leverkusen contro il Bayer 04 guidato da Erik ten Hag. Una sfida di grande prestigio contro i vicecampioni in carica della Bundesliga in uno degli stadi piĂą affascinanti e moderni della Germania. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

