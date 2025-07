Dumfries Inter serena! Non solo il Barcellona sull’olandese – TS

L'attenzione si sposta sulla prossima mossa dell'Inter: dopo aver definito il rinnovo di Bonny, la società prepara l'annuncio ufficiale e si concentra sul futuro di Denzel Dumfries. Non solo il Barcellona, ma anche importanti club spagnoli guardano con interesse all'olandese, che potrebbe essere il prossimo grande colpo di mercato. La finestra estiva si prospetta ricca di sorprese e rivoluzioni: restate sintonizzati per scoprire le evoluzioni di questa intricata operazione.

In casa Inter, scrive Tuttosport, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale di Ange-Yoan Bonny, previsto nella mattinata odierna. A tenere banco, però, è soprattutto il tema legato al mercato in uscita: occhio a Denzel Dumfries. SPAGNA – Nella giornata di ieri sono stati risolti gli ultimi aspetti burocratici legati al trasferimento di Bonny. Nel frattempo, il club ha confermato anche il rinnovo del contratto fino al 2026 per il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Dalla Spagna, in particolare tramite il quotidiano Mundo Deportivo, è tornata a circolare l’indiscrezione che vede il Barcellona interessato a Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries, Inter serena! Non solo il Barcellona sull’olandese – TS

In questa notizia si parla di: dumfries - inter - serena - barcellona

Dumfries-Acuna, rissa durante Inter-River Plate: cosa è successo – Video - Durante l'incontro tra Inter e River Plate, un episodio di grande tensione ha scosso il match: la rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña.

Trevisani: "Ho visto Marcus Thuram camminare per il campo contro il Fluminense. Una prova talmente deludente da essere tra le peggiori che abbia mai offerto da quando indossa la maglia dell'Inter. È un ragazzo straordinario, e tecnicamente è un ottimo calc Vai su Facebook

Inter a risparmio energetico, la mossa di Inzaghi per ripartire subito: Dumfries e Zielinski recuperati, Thuram no; SanSiriade: non è stata una partita, ma un poema epico. L'Inter batte 4-3 il Barça e vola in finale...; TS - Dumfries e Zielinski recuperati, Thuram torna col Barça. Inter-Roma, Carlos Augusto dal 1' ma....

Calciomercato Inter, il Barcellona fa sul serio per Dumfries: riflessioni sulla clausola, cosa filtra - Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con l’interesse del Barcellona nei confronti di Denzel Dumfries. Lo riporta calcionews24.com

Romano: “Chi vuole Dumfries deve pagare 25 mln tutti insieme. Il Barcellona ha fatto…” - Si rincorrono le voci sul futuro di Denzel Dumfries: queste le novità raccontate da Fabrizio Romano su YouTube ... Come scrive fcinter1908.it