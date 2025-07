Si muore di caldo | Registrati più decessi fra i pazienti anziani già in difficoltà

Il caldo torrido sta diventando un nemico silenzioso, colpendo duramente le persone più fragili. Con oltre 249 decessi tra gli anziani già registrati, le conseguenze sono evidenti: disidratazione, aggravamento di malesseri e insonnia. La situazione richiede attenzione e solidarietà, poiché le vulnerabili si trovano a combattere battaglie quotidiane contro il caldo. È fondamentale conoscere e adottare misure per proteggere chi ci sta più a cuore.

Disidratazione, acutizzazione dei malesseri fisici, aumento dell’insonnia, difficoltà nel muoversi e nel concentrarsi. Sono questi i principali effetti del caldo che hanno portato sempre più persone – soprattutto anziane – a rivolgersi al proprio medico di famiglia. A raccontarlo è Sandro Vasina della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. "È chiaro - spiega - che il caldo ha messo in grossa difficoltà soprattutto le persone anziane, ma non solo loro. Purtroppo, negli ultimi giorni, nei miei pazienti più anziani ho riscontrato un aumento dei decessi tra chi era già in grave difficoltà, e un peggioramento di chi ha delle criticità importanti, come persone con tumori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si muore di caldo: "Registrati più decessi fra i pazienti anziani già in difficoltà"

In questa notizia si parla di: difficoltà - caldo - pazienti - anziani

Bambini stremati dal caldo a scuola: malori in classe e infanzia in difficoltà fino al 30 giugno - Il caldo record sta mettendo a dura prova bambini e insegnanti nelle scuole dell'infanzia, con malori e disagi crescenti che mettono in discussione la validità dell'apertura fino al 30 giugno.

5 segnali che il caldo sta dando fastidio (e cosa fare) Il caldo può essere pericoloso, soprattutto per anziani e persone fragili. Ecco 5 segnali da osservare e cosa puoi fare subito. Ricorda: meglio prevenire. Fai bere spesso, arieggia la casa, evita uscite nelle Vai su Facebook

Si muore di caldo: Registrati più decessi fra i pazienti anziani già in difficoltà; Anziani: Impagliazzo (Sant’Egidio), “caldo e solitudine non sono emergenze ma un dato strutturale. Potenziare assistenza domiciliare e cohousing”; Assalto all’ospedale. Oltre 200 accessi al giorno.