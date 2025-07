Derna due anni dopo l’alluvione che ha cancellato tutto

una delle tragedie più devastanti della regione. Derna, già colpita due anni fa dall’alluvione che aveva cancellato tutto, si trova di fronte a una nuova catastrofe che ha segnato profondamente il suo tessuto sociale e infrastrutturale. In questa drammatica notte, la città ha rivissuto l’incubo del passato, ma questa volta con una ferocia ancora più estrema. La comunità si stringe intorno al dolore e alla speranza di ricostruzione.

Nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2023 la città di Derna, in Libia orientale, è stata devastata dal crollo di due dighe a monte del centro urbano, causato dalle piogge torrenziali della tempesta Daniel. Il cedimento ha liberato un'ondata d'acqua alta decine di metri che ha travolto interi quartieri, causando oltre 5000 morti – le stime parlano di un numero compreso tra 5.000 e 11.000- e migliaia di dispersi, in quella che è stata definita una delle peggiori catastrofi idrogeologiche del Mediterraneo. Attraverso il programma satellitare Copernicus è possibile vedere un'immagine saellitare di Derna pochi giorni prima dell'11 settembre e subito dopo, quando di Derna non è rimasto nulla.