Sequestro da 30mln a due ex avvocati della criminalità messinese

Un sequestro da 30 milioni di euro colpisce due ex avvocati legati alla criminalità messinese, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato. Militari della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto patrimoniale emesso dal Tribunale locale, risultato di approfondite indagini che hanno portato alla scoperta di patrimoni illeciti. Questa operazione dimostra ancora una volta come la lotta alla criminalità sia una priorità per il nostro Paese, proteggendo la collettività da minacce socialmente pericolose.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura Distrettuale - nei confronti di due persone ritenute socialmente pericolose ai sensi del Codice Antimafia. Il provvedimento è il risultato di mirate investigazioni patrimoniali.

