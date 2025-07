Inter il sostituto di Calhanoglu | arriva dal Genoa

L’Inter si prepara a sorprendere il mondo del calcio con un colpo di mercato proveniente dal Genoa, cercando il sostituto ideale di Calhanoglu. I prossimi giorni saranno cruciali per rafforzare la squadra di Chivu, tra trattative intense e colpi di scena. La scelta potrebbe rivoluzionare il centrocampo nerazzurro: tutto può cambiare in un battito di ciglia, rendendo questa finestra di mercato più incerta ed emozionante che mai.

