Dal 17 al 20 luglio 2025, Fiuggi si trasformerà nella capitale internazionale della musica con la 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival. Un evento imperdibile che unisce appassionati e artisti di tutto il mondo, offrendo concerti gratuiti, masterclass e performance live in un’atmosfera unica nel cuore della città termale. Preparati a vivere emozioni indimenticabili: il festival ti aspetta per celebrare la magia della chitarra in tutte le sue sfumature.

Dal 17 al 20 luglio 2025, la città di Fiuggi (Frosinone) ospita la 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival, uno dei principali eventi internazionali dedicati alla chitarra classica, jazz, flamenco e popolare. Con la direzione artistica del celebre Roberto Fabbri, il festival accoglierà chitarristi di fama mondiale e giovani talenti, per un programma ricco di concerti gratuiti, masterclass e performance live nel cuore della città termale laziale. Tutte le informazioni e il programma completo su: www.fiuggiguitarfestival.com Oltre 20 concerti, artisti da tutto il mondo e ingresso gratuito. Durante i quattro giorni del Fiuggi Guitar Festival 2025, il pubblico potrà assistere gratuitamente a più di venti concerti, con esibizioni che spaziano dalla chitarra classica al flamenco, dal gypsy jazz alla musica sudamericana, valorizzando ogni sfumatura del repertorio chitarristico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Fiuggi Guitar Festival 2025: dal 17 al 20 luglio torna l’evento internazionale dedicato alla chitarra

